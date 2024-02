IFPI : Jungkook dixième du classement mondial des singles 2023

Photo : YONHAP News

Malgré son départ pour le service militaire, le plus jeune membre du boys band international BTS continue de surprendre. Jungkook s’est placé dixième du classement mondial des singles 2023 de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) avec son single solo « Seven ».Fait remarquable : c’est le seul artiste sud-coréen à y figurer. Il est devancé d’artistes anglophones tels que Miley Cyrus, Harry Styles ou encore SZA. Autre remarque : selon Big Hit Entertainment, Jungkook est le premier artiste coréen individuel à avoir réalisé cet exploit en 11 ans. Son prédécesseur n’étant autre que Psy.L’IFPI est un organisme syndical international fondé en 1933 en Suisse. Son principal rôle est de faire respecter les droits d’auteurs dans l’industrie du disque à l’échelle mondiale. Rassemblant plus de 8 000 labels du monde entier, il établit son classement annuel en se basant sur les streaming payants et les téléchargements de singles, entre autres.