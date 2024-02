Fukushima : le quatrième rejet d’eau contaminée va débuter aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le Japon procédera, aujourd’hui, à son quatrième rejet d’eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima.Dans ce cadre, la Tepco, l’opérateur de la centrale, évacuera environ 7 800 tonnes d’eau radioactive en mer pendant 17 jours, tout comme ses trois derniers déversements. Le niveau de substances radioactives de l’eau près de la centrale était, selon elle, inférieur au plafond fixé par Tokyo.Rappelons que la Tepco a déversé, jusqu’à présent, un total de 23 351 tonnes d’eaux usées. Elle projette d’en rejeter 54 600 tonnes entre avril 2024 et mars 2025, et, ce à travers sept phases différentes. La quantité du tritium dans les eaux qui seront évacuées pendant cette période, devrait s’élever à 14 000 milliards de becquerels (Bq). Le Japon plafonne la radioactivité du tritium rejeté en mer à 22 000 milliards de Bq par an.