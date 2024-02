Photo : YONHAP News

Le chanteur Na Hoon-ah a annoncé, hier dans une déclaration écrite, qu’il était temps pour lui de rendre le micro. En effet, âgé de 73 ans, le Busanais a décidé de prendre sa retraite.Le « roi du trot », surnommé ainsi en raison de sa personnalité considérée comme charismatique et de sa voix puissante, était l'un des chanteurs les plus populaires du pays du Matin clair dans les années 1970. Il est donc un artiste de trot légendaire et est souvent apparu dans l’émission de KBS 1TV « Gayo Moodae », spécialisée dans les musiques populaires sud-coréennes.Yeara Yesori, l'agence du chanteur, a annoncé que son spectacle d’adieu « 2024 Thank You - Last Concert » aurait lieu à Songdo le 27 avril, puis à Cheongju, Ulsan et Changwon.