Des pays d’Europe entendent rouvrir leur ambassade à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Plusieurs pays s’apprêtent à rouvrir leur représentation en Corée du Nord, qu’ils avaient temporairement fermée en raison de la pandémie de coronavirus.Selon Reuters, la Grande-Bretagne est en discussions avec le régime de Kim Jong-un, par l’intermédiaire de sa mission diplomatique basée à Londres, sur la possibilité d’envoyer prochainement à Pyongyang une équipe technico-diplomatique.Le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a annoncé à l’agence de presse se réjouir du retour de certains diplomates dans le pays communiste et des mesures que celui-ci prend pour rouvrir ses frontières. Et d’ajouter avoir demandé au Nord d’autoriser tous les diplomates et les représentants des Nations unies et d’ONG humanitaires à y retourner.Idem pour la Suède. Son émissaire spécial pour la péninsule coréenne a lui aussi affirmé qu’« il y a des progrès vers le retour éventuel des diplomates de son pays à Pyongyang ». Peter Semneby a alors souhaité pouvoir y rétablir bientôt l’ambassade.L’Allemagne, elle, a fait un pas de plus. Une délégation de son ministère des Affaires étrangères est actuellement en visite au nord du 38e parallèle. Durant ce déplacement, elle doit inspecter l’enceinte de la représentation du pays, fermée en mars 2020.Vous vous en souvenez peut-être. Les diplomates étrangers ont dû déserter la capitale nord-coréenne, après que l’Etat communiste a interdit l’accès sur son territoire peu après l’apparition du COVID-19. C’était en janvier 2020. Ses frontières ont rouvert en août dernier seulement aux diplomates des nations avec lesquelles il entretient de bonnes relations. Il s’agit de la Chine, de la Russie, de la Mongolie ou encore de Cuba.