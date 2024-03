Washington : Pyongyang aurait des difficultés à convertir les cryptomonnaies volées en espèce

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire du département du Trésor américain a estimé que la conversion des cryptomonnaies volées en espèce par les hackers nord-coréens était entravée par les sanctions contre la Corée du Nord.Dans une interview avec Radio Free Asia (RFA), rapportée hier, Brian Nelson a déclaré que les sanctions du Trésor contre les entreprises de mixage et les traders en dehors de la Bourse avaient été efficaces. En effet, Pyongyang a continué de blanchir les cryptomonnaies pillées via ces firmes.Dans ce contexte, le département américain a sanctionné les fournisseurs de mixage « Tornado Cash » et « Sinbad » en août et novembre 2023, respectivement. Les traders de cryptomonnaies, ayant aidé le processus de transformation en espèce des monnaies numériques dérobées par le royaume ermite, ont également été inscrits sur la liste des sanctions américaines en avril dernier.Selon TRM Labs, une société de développement de blockchain, les cryptomonnaies volées par les pirates informatiques nord-coréens en 2023 s’élèvent à 648 millions d’euros. Il s’agit d’une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente. Une autre société d'analyse de blockchain, Chainalysis, estime, de son côté, que les hackers liés au régime nord-coréen ont piraté vingt plateformes de cryptomonnaies en 2023. Ils auraient récolté, selon elle, environ 925 millions d’euros.Par ailleurs, le nombre de plateformes piratées par la Corée du Nord est passé de 15 en 2022 à 20 en 2023. Cependant, le montant des fonds volés a diminué de 41 %, passant de 1,57 milliard d’euros à 925 millions.