Séoul et Washington s’inquiètent de la démarche récente de Pyongyang sur la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont exprimé leurs préoccupations profondes sur le fait que la Corée du Nord a qualifié les relations intercoréennes d’un état de guerre entre pays hostiles, et qu’elle cherche à changer le statu quo en mer Jaune. C’est ce qu’ont déclaré hier le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et le secrétaire d’Etat adjoint américain après leur rencontre à Washington.Cho Tae-yul et Kurt Campbell ont indiqué que Séoul et Washington coopéreraient étroitement pour répondre à toute sorte de provocations de Pyongyang. Pendant la discussion, Cho a affirmé qu’à l’occasion du 70e anniversaire de l’alliance bilatérale cette année, les deux nations devraient renforcer davantage leur collaboration ainsi que celle trilatérale avec le Japon. Campbell, de son côté, a répondu que les USA s’attendaient à ce que le pays du Matin clair joue un rôle plus important sur la scène internationale compte tenu de sa position et ses capacités internationales et qu’il était prêt à lui apporter un soutien actif.Le ministre sud-coréen a également demandé de prêter attention aux entreprises de son pays qui ont élargi considérablement leurs investissements aux Etats-Unis après l’entrée en vigueur de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) et le « Chips Act » visant à développer l’industrie des semi-conducteurs.Par ailleurs, les deux diplomates se sont aussi entretenus sur la coopération en matière de sécurité économique, d’informations et de technologies de pointe comme l’intelligence artificielle (IA).