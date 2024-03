BOK : le revenu national brut par habitant a progressé de 2,6 % en 2023

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a publié, aujourd’hui, ses estimations intermédiaires du revenu national de 2023 et de son quatrième trimestre.L’année dernière, la Corée du Sud a vu son PIB réel et nominal progresser respectivement de 1,4 et 3,4 % en glissement annuel.Quant au revenu national brut (RNB) par habitant, il a bondi de 2,6 % sur un an, à 33 745 dollars. Il est donc reparti à la hausse après une baisse de 7,4 % en 2022, et ce en raison de la chute libre du won sud-coréen face au dollar américain. En 2021, ce revenu avait culminé à 35 523 dollars.A noter aussi que l’an dernier, le RNB par tête du pays du Matin clair est alors redevenu supérieur, bien que légèrement, à celui de Taïwan. En 2022, c’était le contraire pour la première fois en vingt ans, également pour cause de la faiblesse de la monnaie nationale.En ce qui concerne la croissance entre octobre et décembre derniers, le PIB réel et nominal ont crû de 0,6 et 1,6 % respectivement par rapport au trimestre précédent.S’agissant du RNB par habitant, il a légèrement augmenté : + 0,1 % au rythme trimestriel.