Smartphones : Samsung retrouve sa place de numéro un sur le marché d’Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a détrôné son concurrent chinois Transsion au sommet du marché des smartphones de l’Asie du Sud-est. C’est ce qu’a annoncé le cabinet d'études de marché Canalys.En janvier dernier, un total de 7 260 000 téléphones se sont écoulés dans cinq pays de la région : l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie. C’est une hausse de 20 % sur un an.Quelque 1 500 000 de ces appareils avaient été construits par le conglomérat sud-coréen. Celui-ci a alors retrouvé sa première place sur le podium, avec 20 % de parts de marché. Cela est notamment dû à la sortie de sa nouvelle série Galaxy S24. Il avait cédé sa couronne à Transsion un mois plus tôt.Une ombre au tableau cependant : le volume des téléphones intelligents écoulés par Samsung et sa part de marché ont reculé de 11 % et de 7 points respectivement par rapport à janvier 2023. La raison : l’irrésistible ascension des marques chinoises. Xiaomi a détenu 18 % de part de marché. Les chiffres sont de 15 % pour Transsion et Oppo, et 12 % pour Vivo.