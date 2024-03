Action collective des médecins : presqu'un tiers des étudiants demandent une suspension d’études

Photo : KBS News

5 445. C’est le nombre de demandes de suspension d’études de médecine correctes qui ont été enregistrées jusqu’à présent. Cela représente 29 % des 18 793 étudiants qui ont été recensés en avril 2023. Si l’on considère à présent les demandes qui ne sont pas valides, c’est-à-dire celles où il manque des papiers ou des signatures : le nombre s’élève à 13 698.Le ministère de l'Education réagit donc face à cette défection : il refuse toute approbation de ces procédures. Même si les demandes sont administrativement valables et qu’elles comportent tous les documents nécessaires, elles ne peuvent être acceptées. Et ce, car elles sont réalisées dans le cadre d’un mouvement de grève.Cependant, ces mesures n’empêcheront pas le redoublement de nombreux étudiants. A cause de leur présence en cours insuffisante, ils n’auront pas d’autre choix que de reprendre leur année de zéro. Les établissements concernés tentent de prévenir ce phénomène, notamment en repoussant l’année scolaire ou en annulant les cours prévus.