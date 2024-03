L’emploi continue de progresser, mais ralentit

Photo : YONHAP News

En février comme en janvier, l’économie nationale a créé plus de 300 000 emplois. C’est ce qu’on peut constater grâce aux données communiquées, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat).En détails, la Corée du Sud comptait, en février, un peu plus de 28 millions de travailleurs de plus de 15 ans. C’est une hausse de 329 000 actifs sur un an, mais moins importante par rapport au mois précédent. En janvier, les chiffres ont été de 380 000.Par tranche d’âge, le poste a progressé chez les plus de 60 ans, les cinquantenaires et les trentenaires. Vice versa chez les 15-29 ans et les quarantenaires.Le taux d’emploi de plus de 15 ans s’est ainsi établi à 61,6 %, 0,5 point de plus qu’il y a un an. Il s’agit de son plus haut niveau pour un mois de février depuis que Séoul a entrepris de collecter les données en juillet 1982. Même constat pour celui chez les 15-64 ans : il a progressé de 0,7 point, à 68,7 %. Là aussi, le chiffre n’a jamais été aussi élevé pour un deuxième mois de l’année depuis 1989.Enfin, quant au taux de chômage, il a grimpé de 0,1 point en glissement annuel pour se situer à 3,2 %.