Le Premier ministre prévoit plusieurs réformes douloureuses

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a déclaré que « les réformes douloureuses devraient se succéder en Corée du Sud pendant les prochaines années » pour lutter contre la crise médicale et climatique. Et ce, en plus des trois autres chantiers emblématiques du quinquennat de Yoon Suk Yeol. Ceci concernent les retraites, l’éducation et le travail.Han Duck-soo a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec la presse aujourd’hui. Pour lui, un changement radical devra intervenir en particulier pour stopper la décroissance démographique. Dans cette optique, il a affirmé s’attendre à « une meilleure situation politique » après les prochaines législatives.Le chef du gouvernement en a profité pour vanter ses actions notamment pour ses concitoyens économiquement et socialement faibles.Interrogé sur la polémique autour de la nomination de Lee Jong-sup comme ambassadeur à Canberra, Han l’a défendue. Il a alors expliqué que l’Australie était un très important partenaire de sécurité de Séoul et que les deux pays multipliaient en ce moment leur coopération en matière d’armement.Rappelons que le président de la République a nommé au poste son ex-ministre de la Défense, alors que celui-ci est visé par une enquête judiciaire. Lee est soupçonné de tenter de désorienter les résultats des investigations sur les circonstances de la mort d’un soldat lors des opérations de recherche et de secours des victimes des inondations. C’était en juillet 2023. Le nouveau représentant s’est envolé ce dimanche vers le pays de l’Océanie.