Photo : YONHAP News

Ce lundi, ouvrant l’avant dernière semaine du mois de mars, les habitants du pays du Matin clair se réveillent inondés de soleil, malgré quelques particules fines. En effet, le ciel est bleu sur tout le territoire, et il en sera de même cet après-midi, avec quelques cumulus qui feront leur apparition.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait -3°C à Chuncheon, la minimale, -1°C à Daejeon, Jeonju et Suwon, 1°C à Séoul Gangneung et Daegu et 5°C à Busan. La maximale sera atteinte sur l’île insulaire de Jeju avec 6°C.Dans la seconde partie de journée, le mercure sera doux, compris entre 13 et 17°C. Il fera 13°C dans la capitale, à Mokpo, Yeosu et Ulsan, 14°C à Busan et Gangneung et 17°C à Gwangju.