Action collective des médecins : l’exécutif appelle les professeurs à rester à leur poste

Photo : YONHAP News

Voilà plus de quatre semaines que les médecins internes et résidents des grands hôpitaux du pays ont lancé une action collective. Leur objectif : protester contre le projet gouvernemental d’augmenter le nombre d’admissions dans les facultés de médecine.Pour tenter de trouver une issue à cette crise, les professeurs des facultés de médecine du pays avaient créé, la semaine dernière, un comité d’urgence. Et ils ont enfin décidé, vendredi dernier, de présenter eux aussi leurs démissions à partir de la semaine prochaine.Face à cette situation, le ministre de la Santé et des Affaires sociale a annoncé, aujourd'hui, que la décision de ces enseignants était très préoccupante. Il a ainsi souligné que les citoyens ne comprendraient jamais la défection de ces professeurs. D’autant plus que leur objectif est avant tout de renouer le dialogue. Selon lui, toute négociation au détriment de la vie de la population est injustifiable.Cho Gyu-hong a ensuite appelé ces docteurs-professeurs à persuader les médecins en formation et les étudiants en médecine de retourner sur leur lieu de travail et à participer à la réforme du système médical.Le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a recensé, du 19 février au 15 mars, plus de 500 cas de préjudice causés par l'action collective des médecins. Pour traiter ces plaintes, l'exécutif et les collectivités locales travaillent ensemble pour réattribuer des rendez-vous, que ce soit pour des consultations ou des opérations chirurgicales.Le siège central aura une réunion avec les présidents des cinq grands hôpitaux, aujourd'hui, et ceux des CHU, demain, pour examiner l'état de gestion du système de traitements d'urgence.