Photo : YONHAP News

Ce mercredi, pour l'équinoxe de printemps, il fait très beau en Corée du Sud.Les températures sur le chemin du travail sont comprises entre -2°C à Chuncheon et 5°C sur l’île insulaire de Jeju. Il fait entre 3 et 5°C sur la côte sud, entre 1 et 5°C dans le Jeolla, 0°C à Andong et 1°C à Séoul.Cet après-midi, le mercure évoluera entre 9°C, dans la capitale, et 13°C, à Busan. Il fera 12°C à Yeosu et Jeju, et 9°C dans le Jeolla et dans tout le quart nord-ouest.