Washington appelle Pyongyang à arrêter ses provocations

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont exhorté la Corée du Nord à éviter les comportements provocateurs et déstabilisants et à retourner sur le chemin de la diplomatie. C’est ce qu’un porte-parole du département d’Etat américain a déclaré à l’agence de presse Yonhap juste après l’annonce de Pyongyang d’avoir testé à succès un moteur à combustible solide pour un nouveau type de missile hypersonique à portée intermédiaire. Il a souligné notamment que Washington encourageait le régime de Kim Jong-un à participer à de véritables discussions pour gérer les risques militaires et créer une paix permanente dans la péninsule coréenne.Plus tôt ce matin, l’agence de presse officielle du pays communiste a rapporté que ce dernier avait effectué un test d’un moteur à combustible solide pour un nouveau type de missile hypersonique à portée intermédiaire et que ce dernier avait été un succès.Yang Uk, chercheur à l'Institut d'études politiques d'Asan, a estimé que cet essai faisait suite au tir de missiles du 14 janvier. Selon lui, le royaume ermite aurait procédé à un test au sol, et non à un vrai tir vers le Japon, compte tenu d’une possibilité qu’il puisse avoir une discussion avec lui.