Paul LaCamera veut maintenir les 28 500 GIs de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) a préconisé de maintenir au niveau actuel le nombre des GIs présents au sud du 38e parallèle.Paul LaCamera en a fait part, hier, lors d’une audition devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants. En effet, il a insisté sur la nécessité de « continuer à investir pour le stationnement des 28 500 militaires américains pour défendre la Corée du Sud ». Avant de préciser que ces investissements concernent aussi les exercices militaires bilatéraux, trilatéraux voire multilatéraux effectués dans et en dehors de la péninsule.Si ces propos font l’objet d’une grande attention, c’est car ils interviennent alors que Donald Trump pourrait revenir à la Maison blanche. En effet, lorsqu’il était au pouvoir, l’ex-président américain avait un temps envisagé la réduction des effectifs.Dans un texte présenté à la commission, le général a par ailleurs évoqué la possibilité qu’en cas de crise en Chine ou en Russie, un pays tiers devrait intervienir dans la péninsule, étant donné sa proximité géographique. Il a d’emblée souligné que, justement, en raison de cette réalité géographique et des intérêts économiques, la Corée du Sud est le pivot sécuritaire de l’Asie du Nord-est et un allié incontournable des Etats-Unis. Il aurait voulu dire par là que ceux-ci doivent maintenir leurs forces dans le sud de la péninsule afin de contrer aussi les deux alliés de poids de la Corée du Nord.Interrogé lors de l’audition sur les intentions de Kim Jong-un, LaCamera a répondu que sa priorité est d’assurer la survie de son régime. Avant d’ajouter que dans ce but, le pays communiste développe ses armes de destruction massive et demande l’assouplissement des sanctions internationales à son encontre.