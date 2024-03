Terraform Labs : Kwon Do-hyung sera extradé à Séoul

Photo : YONHAP News / Montenegrin daily Vijesti

C’est maintenant définitif, Kwon Do-hyung sera bel et bien extradé vers son pays et jugé là-bas. La Cour d’appel du Monténégro a finalement confirmé, hier, la décision de la Haute cour locale. Celle-ci avait ordonné de le transférer en Corée du Sud.Les juges de la Cour ont donc rejeté la demande d’extradition vers les Etats-Unis. Ils ont justifié leur décision par le fait que celle de Séoul était arrivée plus tôt que celle de Washington. Kwon est réclamé par les deux pays pour son rôle dans l’effondrement de son entreprise, qui avait causé quelque 40 milliards de dollars de pertes à ses investisseurs du monde entier.Toutes les procédures devant la justice monténégrine concernant son transfert sont désormais closes. Pourtant, la date de son départ pour Séoul n’est pas encore précisée. On suppose qu’il prendra l’avion ce week-end, samedi ou dimanche. Et cela n’est pas anodin. Car il purge actuellement une peine de prison ferme de quatre mois dans ce petit pays des Balkans. Il y avait été arrêté en mars 2023 pour utilisation de faux passeports. Sa détention doit expirer ce samedi.L’agence américaine Bloomberg a indiqué que c’est une victoire pour l’entrepreneur de 32 ans qui avait souhaité être remis à Séoul. Sachez que s’il est jugé aux Etats-Unis, il pourrait recevoir une lourde peine, possiblement plus de 100 ans d’incarcération. Il risque seulement 40 ans de prison, au maximum, en Corée du Sud.