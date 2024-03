Yoon Suk Yeol promet de favoriser la santé et le bonheur des seniors

Photo : KBS News

Le président de la République poursuit ses déplacements sur le terrain dans le cadre de son dialogue avec ses concitoyens. Aujourd’hui, pour son 22e volet, il est allé à la rencontre des habitants de la ville de Wonju dans la province de Gangwon.Cette fois, Yoon Suk Yeol s’est focalisé sur le bien-être des seniors. Il a alors souligné la nécessité de prendre une panoplie de mesures destinées à les aider non seulement dans leur quotidien mais aussi pour leur santé et pour l’hébergement des personnes dépendantes.Dans le cadre de ces mesures, le dirigeant s’est engagé à réintroduire le système de souscription de résidence senior, supprimé en 2015. Il a également annoncé que son gouvernement augmenterait chaque année le nombre de logements sociaux pour eux.Et pour les soins médicaux, le chef de l’Etat a promis de faire en sorte que les aînés reçoivent chez eux un traitement ponctuel et de réduire de moitié les frais nécessaires à ce traitement à domicile.Par ailleurs, le président Yoon a affirmé que son administration élargirait les réseaux de transport desservant Wonju, située à environ 90 km de Séoul. Objectif : réduire drastiquement le temps de trajet entre les deux villes.