Législatives : l'affaire Lee Jong-sup s'invite dans la campagne

Photo : KBS News

Une des affaires qui secoue la campagne du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, pour les prochaines législatives, est celle de l’ambassadeur sud-coréen en Australie, fraîchement nommé.Ce représentant s’appelle Lee Jong-sup. Il est soupçonné d’être intervenu dans les enquêtes du Corps des Marines sur les circonstances de la mort de l’un de ses conscrits. Celui-ci était alors mobilisé pour les opérations de recherche des victimes des inondations dans le sud-est du territoire. C’était en juillet 2023. A l’époque, Lee était le ministre de la Défense, poste qu’il a quitté trois mois plus tard.Pour trouver la cause de la disparition du soldat, une enquête interne du Corps a été ouverte. Et après une dizaine jours, le chef de l’équipe des enquêteurs a informé Lee des résultats. Alors, le second a demandé au premier de transférer le dossier à la Police compétente, comme le stipule la loi en vigueur. Avant de revenir dès le lendemain sur ses paroles, sur ordre, selon les rumeurs, du palais présidentiel.Et l’affaire a pris de l’ampleur. L’opposition a porté plainte contre l’ex-chef de la Défense auprès de l’Agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires (CIO). Celle-ci ne l’a pas encore dûment auditionné. Dans ce contexte, le président de la République a annoncé le 4 mars l’avoir nommé ambassadeur à Canberra et ce dernier s’est envolé six jours plus tard pour le pays d’Océanie.Les oppositions se sont emparées de l’affaire pour attaquer le pouvoir et réclamer son rapatriement et son limogeage. Et ce scandale s’invite dans la campagne électorale.Face à une telle situation, Lee est brutalement rentré ce matin à Séoul. Aux journalistes rencontrés à l’aéroport, il a tenu à affirmer que son retour avait pour but de participer à une conférence des ambassadeurs basés dans les six principaux pays concernés par la coopération en matière d’armement. La réunion s’ouvrira le 25 mars. Dans le même temps, il a souhaité être interrogé par la CIO avant de repartir pour la capitale australienne.