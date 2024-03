Tokyo : Séoul est un voisin important pour la coopération

Photo : YONHAP News

Tokyo a qualifié Séoul, dans son nouveau livre bleu diplomatique, de « voisin important » avec lequel il devrait coopérer pour faire face aux divers enjeux internationaux.C’est ce qu’a rapporté, hier, Kyodo News. Le livre bleu diplomatique est publié chaque année par le gouvernement nippon, pour résumer la situation internationale et l'ensemble de ses activités diplomatiques.Dans ce document, l’archipel a réaffirmé sa position selon laquelle il ne pouvait, en aucun cas, accepter les jugements rendus par la Cour suprême sud-coréenne. Cette dernière a en effet reconnu la responsabilité des entreprises japonaises dans les affaires traitant des victimes coréennes du travail forcé lors de l’occupation de la péninsule.Ce livre met également l’accent sur l'importance de renforcer la coopération entre le Japon, les Etats-Unis et les Philippines. Et ce, en réponse aux tentatives de la Chine de changer unilatéralement la situation dans les eaux frontalières.En ce qui concerne Pyongyang, Tokyo lui a demandé d’éliminer complètement ses programmes nucléaire et balistique. Il a également exprimé ses inquiétudes sur la possibilité d'un soutien militaire de la part de Moscou. Est également mentionné dans l’ouvrage le problème des enlèvements de civils japonais par le royaume ermite. Il est stipulé qu'il visait une résolution de précoce de ce différent.