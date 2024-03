Météo : un week-end aux températures printanières

Photo : YONHAP News

Ce vendredi matin, il fait très beau en Corée du Sud. Mais ça ne sera pas le cas cet après-midi, où de la pluie est prévue sur toute la moitié ouest du territoire. Ce week-end, le soleil sera de retour sur une grande majorité du pays, même s’il faut s’attendre à quelques précipitations épisodiques et des cumulus, surtout dans le sud.Côté températures, celles de ce matin sont sensiblement similaires à celles prévues pour demain. Sur le chemin du travail, il faisait 4°C à Séoul. La minimale était pour Chuncheon avec 0°C et la maximale pour l’île méridionale de Jeju avec 8°C. Dans les régions intérieures, il faisait entre 0 et 3°C. A Busan et Yeosu, le mercure a grimpé jusqu’à 7°C.Cet après-midi, la minimale sera toujours pour Chuncheon avec 14°C et la maximale, pour Mokpo, avec 18°C. Il fera 16°C dans la capitale, entre 18 et 19°C dans les régions intermédiaires et 14°C à Busan et à Ulsan.Demain après-midi, en revanche, le temps se réchauffera considérablement. Il fera 16°C à Gangneung et 17°C à Séoul. Les régions intérieures verront leur thermomètre afficher 20°C, et jusqu’à 23°C à Daegu et Gwangju.Dimanche matin, la moitié nord verra son thermomètre osciller entre 5 et 9°C. Notamment, il fera 5°C à Chuncheon, 8°C à Séoul et Suwon et 9°C à Cheongju. Dans la moitié sud, il fera entre 9 et 14°C. Dans le détail, le mercure de Busan affichera 11°C, tout comme celui de Yeosu. Il fera 10°C à Mokpo et Ulsan, et 14°C sur l’île insulaire de Jeju. L’après-midi, Gangneung affichera la minimale avec 13°C. Il fera 21°C dans la capitale et 14°C à Busan. Météo-Corée prévoit 19°C dans le Jeolla, 16°C à Jeju et 15°C à Andong.