Action collective des médecins : nouvelle mobilisation de l’armée et des centres publics de santé

Photo : KBS News

Le gouvernement dépêchera 100 médecins militaires de plus et 100 docteurs affiliés aux centres publics de santé dans les centres hospitaliers touchés par l’action collective des professionnels de santé. Cette décision vise à combler le vide laissé par les praticiens ayant quitté leur poste pour protester contre l’augmentation du nombre d’admissions dans les écoles de médecine.Ces renforts seront en poste à partir du 25 mars et ce pendant quatre semaines dans près de 60 établissements médicaux. Le nombre des effectifs mobilisés par l’exécutif s’élèvera alors à 413, en comptant ceux déployés le 11 et le 21 mars.Le vice-ministre de la Santé et du Bien-être, qui dirige le siège central contre l’action collective des médecins, a annoncé que le gouvernement continuera à prêter une grande attention à la situation médicale. Avant d’ajouter qu’il introduira du personnel supplémentaire, notamment en autorisant le retour précipité des médecins militaires dans les hôpitaux avant la fin de leur service militaire.Park Min-soo a d’ailleurs proposé un dialogue sans condition aux professeurs des CHU qui prévoient de participer au mouvement. Il a affirmé que la discussion est possible, peu importe le moment et peu importe le lieu, les exhortant à arrêter de se mouvoir dans un débat stérile.