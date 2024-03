Météo : début de semaine sous la grisaille

Photo : YONHAP News

En ce dernier lundi du mois de mars, le ciel est gris et de la pluie est prévue dans tout le pays pour l’après-midi.Concernant les températures, il fait relativement doux au réveil. La minimale est pour Chuncheon avec 6°C et la maximale pour l’île méridionale de Jeju avec 14°C. Dans les régions intérieures, de Séoul à Daegu en passant par Cheongju et Gwangju, il fait entre 10 et 11°C. Il en est de même sur la côté sud, où le mercure ne dépasse pas les 11°C.Cet après-midi, Météo-Corée a prévu des températures qui, comme ce matin, ne varieraient que très peu suivant les régions. La minimale sera pour Gangneung avec 9°C et la maximale, toujours pour Jeju avec 16°C. Et sur le reste du territoire, il fera entre 11 et 15°C. Dans le détail, il fera 11°C à Andong, 13°C à Busan, 14°C à Séoul et 15°C à Gwangju.