Travail forcé : des proches des victimes chassés devant la porte de Nippon Steel

Photo : YONHAP News

Les membres de familles de trois victimes du travail forcé durant l’occupation japonaise ont visité, ce matin, le siège de Nippon Steel, à Tokyo. Ils s’y sont rendus pour demander à cette dernière des excuses et pour qu’elle leur verse une indemnisation. Ils ont toutefois dû rebrousser chemin, les mains vides.Selon l’avocat qui les a accompagnés, les plaignants avaient demandé à s’entretenir avec des représentants de l’entreprise de sidérurgie. Cependant, ceux-ci ont refusé de les recevoir, en disant qu’aucun rendez-vous n’avait été fixé.Rappelons qu’en mars 2023, le gouvernement sud-coréen a annoncé son plan d’indemnisation des victimes du travail forcé et ce, non pas par les firmes nippones condamnées, mais par une tierce partie. Onze sur les quinze plaignants ont accepté la proposition gouvernementale, mais les restants, dont des membres de familles des trois victimes qui se sont rendus au Japon, l’ont rejetée.Nippon Steel et Mitsubishi Heavy Industries maintiennent toujours, de leur côté, cette position : les questions de travail forcé des Coréens ont été résolues lors du traité signé en 1965 entre la Corée du Sud et le Japon. Le gouvernement japonais affirme, lui aussi, que la décision de la Cour suprême sud-coréenne en faveur des victimes va à l’encontre de cet accord.