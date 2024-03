Météo : de la pluie aux éclaircies

Photo : YONHAP News

Ce mardi, le temps est mitigé. En effet, ce matin, sur tout le territoire, il pleut ou il neige. Météo-Corée a prévu que beaucoup de neige s'accumulera jusqu’à midi, notamment dans les montagnes de la province de Gangwon et dans le Gyeongsang du Nord. Un avertissement de fortes précipitations y est d’ailleurs en vigueur. 5 à 10 mm sont attendus, surtout de la pluie, dans la zone métropolitaine, dans le Gangwon et dans le Jeolla. Busan et Ulsan devrait, elles, recevoir entre 5 et 30 mm.Cependant, cet après-midi, le ciel se découvrira pour laisser place à quelques rayons de soleil suivant les régions. Dans toute la moitié est se succèderont nuages et éclaircies. De même sur la côte ouest, mais des précipitations restent à prévoir dans cette partie du territoire.Sur le chemin du travail, il fait entre 4 et 8°C avec un pic sur l’île méridionale de Jeju qui enregistre 11°C. Il fait 4°C à Séoul et Daejeon, et 5°C à Suwon Cheongju et Andong. Il fait un peu plus doux dans la moitié sud, avec 8°C à Busan, Ulsan et Mokpo.Cet après-midi, le mercure variera entre 11 et 14°C, avec une minimale, tout de même, de 8°C à Gangneung. Il fera 13°C dans la capitale et à Suwon, 11°C à Busan et Mokpo et 11°C à Daejeon et Daegu.