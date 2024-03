Washington appelle Pyongyang à s’expliquer sur le dossier des civils japonais enlevés

Photo : KBS News

La diplomatie américaine a de nouveau exhorté Pyongyang à rectifier son erreur dans le dossier des civils japonais que ses agents avaient enlevés par le passé. Elle lui a également demandé de s’expliquer clairement sur la question. C’est un porte-parole du département d’Etat qui a lancé cet appel en réponse à la question sur le communiqué de Kim Yo-jong, publié hier par l’agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA.L’influente sœur du dirigeant nord-coréen a en effet affirmé que le Premier ministre japonais « a récemment fait part de son souhait de rencontrer Kim Jong-un le plus tôt possible». A ce propos, Fumio Kishida a annoncé que pour l’heure, rien n’avait été décidé. Il a pourtant estimé important de tenir un sommet avec la Corée du Nord pour résoudre tous les contentieux entre les deux pays.Le chef du gouvernement avait manifesté à plusieurs reprises son intention de s’entretenir avec l’homme fort de Pyongyang. Avec pour objectif de trouver au plus vite une solution au dossier de ses ressortissants kidnappés par l’Etat ermite dans les années 1970 et 1980.