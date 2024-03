« Horizon Europe » : la Corée du Sud intègre les programmes pour la recherche et l’innovation

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devient un pays associé à « Horizon Europe », les programmes européens pour la recherche et l’innovation. Les négociations en ce sens ont abouti, hier, en Belgique.Séoul et Bruxelles n’auront qu’à boucler les mesures de suivi visant à conclure officiellement l’accord, avant la fin de l’année. Si tout se passe bien, le pays du Matin clair sera la première nation d’Asie et la troisième non-européenne à le rejoindre.En visite dans la capitale belge pour les pourparlers, le ministre des Sciences et des TIC, Lee Jong-ho, s’en est réjoui. Dans une interview accordée hier aux médias de son pays, il a tenu à affirmer que désormais, un nombre grandissant de pays étrangers montrent de l’intérêt pour des recherches scientifiques et technologiques conjointes avec la Corée du Sud. Il en a profité pour promettre un important soutien financier à la recherche et développement (R&D).« Horizon Europe » est le plus grand programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, voire du monde entier. Il est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros, de 2021 à 2027.L’adhésion du pays du Matin clair avait été proposée par l’UE elle-même. Les pays associés contribuent au budget de l’Union pour leur participation. Leurs chercheurs peuvent prendre part aux programmes communs dans les mêmes conditions que leurs confrères des autres Etats membres. L’apport financier de Séoul n’est pas encore connu.Le ministre était par ailleurs présent au premier forum conjoint pour les chercheurs sud-coréens et européens en semi-conducteurs, ouvert également à Bruxelles. Dans sa prise de parole, Lee a annoncé que le gouvernement de Séoul envisageait de tripler cette année les crédits pour la recherche et le développement par rapport à l’an dernier.