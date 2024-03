Le moral des ménages repart à la baisse en mars

Photo : YONHAP News

Après trois mois d’embellie, le moral des consommateurs est reparti à la baisse au mois de mars. Selon la Banque de Corée (BOK), cet indice a reculé de 1,2 point par rapport à février. Il s’établit désormais à 100,7, au-dessus, toutefois, de sa moyenne sur le long terme qui est de 100.Comment expliquer cette dégradation? La banque centrale l’attribue notamment à la hausse des prix ressentis, en particulier des produits agricoles, et au ralentissement de la demande intérieure.En logique, l’indice des perspectives de l’inflation a progressé de 2 points sur un mois, à 146. Même constat pour l’inflation attendue au cours des douze prochains mois. Son indice a grimpé de 0,2 point pour atteindre désormais 3,2 %.Autrement dit, les ménages sud-coréens redoutent que l’augmentation des coûts n’accélère dans l’année, dopée notamment par la possible hausse des tarifs publics au second semestre.