Séoul entend lancer début avril son deuxième satellite de reconnaissance militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage de lancer, début avril, son deuxième satellite de reconnaissance militaire.Lors d’un point presse aujourd’hui, le porte-parole du ministère de la Défense a annoncé que pour ce faire, la dernière coordination était en cours avec l’entreprise chargée de l’opération. Jeon Ha-kyu a précisé que la procédure se poursuivait pour déterminer la date exacte du tir. Et ce, en considération de plusieurs facteurs, comme les conditions météorologiques. Selon lui, on pourra la connaître ce week-end au plus tôt.Sachez que le second satellite espion de l’armée sud-coréenne doit être lancé à bord d’une fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX. Il décollera depuis une base militaire de l’Armée de l’air en Floride.La Corée du Nord semble, elle aussi, s’apprêter à lancer le sien. Lors d’un briefing, aujourd’hui, le porte-parole du chef d’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a affirmé que des signes continuaient d’être détectés au nord du 38e parallèle. Lee Sung-jun a ajouté que les renseignements sud-coréen et américain surveillent de près toutes les activités militaires du pays communiste, en travaillant en étroite coopération.L’an dernier, Pyongyang a réussi à placer en orbite son premier satellite du genre, après deux échecs consécutifs. Il a promis d’en envoyer trois autres cette année.