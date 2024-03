Yoon Suk Yeol accuse les forces antinationales de menacer la sécurité du pays

Photo : YONHAP News

Triste anniversaire, celui du torpillage de la fameuse corvette sud-coréenne Cheonan par la Corée du Nord. Il y a tout juste 14 ans, cette dernière a torpillé l'unité navale en mer Jaune, dont le naufrage a entraîné la mort de 46 marins.Cet événement a dominé l’ordre du jour du conseil des ministres hebdomadaire, présidé aujourd’hui par Yoon Suk Yeol. A cette occasion, le chef de l’Etat a pointé du doigt certains de ses concitoyens qui rechignent toujours à reconnaître l’acte de Pyongyang. Ces forces antinationales, selon ses propres mots, risquent de diviser les sud-Coréens et de mettre en péril leur sécurité. Il a d’emblée souligné la nécessité de conjuguer des efforts pour lutter contre elles.Le dirigeant a ajouté que « nous ne pouvons défendre notre liberté, notre paix, notre démocratie et notre économie de marché que par le renforcement de la sécurité nationale ». Il s’est aussi engagé à ne jamais oublier le sacrifice des 46 soldats décédés dans l’exercice de leur fonction.Le président Yoon a saisi l’occasion pour évoquer le fait que la campagne pour les élections législatives du 10 avril débutera officiellement ce jeudi. Il a alors affirmé que son gouvernement devrait faire tout son possible pour l’organisation impartiale et transparente de ces scrutins. Selon lui, il faut fermement réagir aux fake news et à la déformation générées par l’intelligence artificielle et les technologies numériques. Avec, pour objectif de les empêcher d’influencer les électeurs.Enfin, le locataire du Bureau de Yongsan a sollicité les professeurs de médecine à engager le dialogue avec son gouvernement pour la réforme d’accès aux études et aux soins médicaux. Il les a également appelés à persuader les internes grévistes de retourner sur leur lieu de travail.