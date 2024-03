Haïti : des ressortissants sud-coréens souhaitent être évacués

Photo : KBS News

La situation sécuritaire reste toujours préoccupante en Haïti, les négociations en vue de former les autorités de transition étant en difficulté.Port-au-Prince, la capitale, est en proie à une nouvelle vague de violences. Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la France et l’Inde, vont donc commencer l’évacuation de leurs ressortissants.Séoul pourrait d’ailleurs leur emboîter le pas. Actuellement, quelque 70 sud-Coréens vivent dans ce pays pauvre des Caraïbes, miné par les gangs armés. Une quarantaine d’entre eux est à Port-au-Prince. Et parmi eux, des hommes d’affaires.Dans un premier temps, ceux-ci avaient souhaité rester sur place. Mais ils ont changé d’avis pour décider finalement de quitter le pays en urgence. Or, il leur est impossible de partir sans l’aide de leur gouvernement, tout déplacement par route étant déconseillé et les liaisons aériennes commerciales avec Port-au-Prince interrompues.L’administration de Yoon Suk Yeol a déjà élaboré un plan d’évacuation de ses citoyens, mais elle ne l’a pas encore activé. Il a également évoqué la possibilité de rehausser d’un cran son alerte au voyage en Haïti, à son niveau le plus élevé, pour interdire aux sud-Coréens de s’y rendre.