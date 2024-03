Des travailleurs nord-coréens en Chine et en Afrique se révoltent

Photo : YONHAP News

Pyongyang continue d’envoyer à l’étranger des travailleurs illégaux pour faire rentrer différentes devises dans le pays. Or, certains d’entre eux commencent à se révolter, mécontents de leurs conditions proches de l’esclavage.C’était notamment le cas pour ces nord-Coréens employés en Chine. Selon le journal japonais Sankei Shinbum, leur première émeute a éclaté en janvier dernier. Ses auteurs ont alors protesté contre le retard de paiement de leur salaire. Et le mois suivant, une dizaine d’autres ouvriers ont refusé de se présenter à leur lieu de travail, réclamant le retour dans leur pays.Toujours selon le quotidien nippon, les autorités de Pyongyang ont dépêché sur place ses policiers et interpellé quelque 200 personnes ayant dirigé les manifestations, avant de les rapatrier. Elles risqueraient des sanctions sévères comme l’exécution ou l’emprisonnement dans des camps de prisonniers politiques.L’empire du Milieu n’est pas le seul pays où les ressortissants nord-coréens ont exprimé leur colère. Selon le Sankei Shinbum, plusieurs dizaines de travailleurs venant du royaume ermite ont eux aussi organisé une émeute en République du Congo. Ils étaient des salariés de chantier de BTP et devaient rentrer au Nord le mois dernier. Mais leur départ a été reporté. De quoi les amener à laisser éclater leur grogne.