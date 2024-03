Comité des sanctions contre la Corée du Nord : fin des activités des experts en avril

Photo : KBS News

Les activités du panel d'experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations unies prendront fin le 30 avril.Les membres du Conseil de sécurité ont voté, hier, à New York, sur une résolution visant à prolonger le mandat de ces experts. Résultat : rejet en raison du veto de la Russie, l’un des membres permanents. Parmi les 15 pays, 13 ont voté pour la résolution, tandis qu'un s'est abstenu.Ce groupe d’experts a vu le jour en 2009 à la suite du deuxième essai nucléaire de Pyongyang. Composé de huit personnes, il assistait le comité des sanctions : il enquêtait sur les cas présumés de violations des sanctions par le royaume ermite et publiait deux fois par an des rapports approfondis en la matière.Moscou a exercé son veto parce que sa demande d'inclure une clause de caducité des sanctions contre le régime de Kim Jong-un n'avait pas été prise en compte dans la résolution.