Météo : forte concentration de poussière jaune dans l’air

Aujourd’hui, après quelques jours de beau temps, la qualité de l’air à travers le pays est critique en raison de l’afflux indésirable de poussière jaune. Un avertissement et un niveau de prudence ont été émis dans la majeure partie de la région centrale. D’après les informations météorologiques, ce phénomène devrait perdurer jusqu’au week-end.A cela s’ajoute des nuages de pluie qui vont arriver de la côte ouest, ainsi de la pluie est attendue dans la région centrale, la province de Jeolla et la région intérieure du Gyeongsang. Des vents violents souffleront également sur tout le pays.Ce matin, il fait environ 5 degrés de moins qu’hier, dont 5, 8°C à Séoul. Il y aura une grande différence de température quotidienne, avec des températures atteignant environ 13°C à Séoul et 20°C à Daegu pendant la journée.Pour ce week-end, la pluie ne devra pas faire son apparition. Avec un ciel dégagé sur tout le pays, un temps doux est attendu.