Comité des sanctions contre la Corée du Nord : Séoul exprime ses regrets concernant le véto de la Russie

Photo : YONHAP News

Séoul a exprimé ses profonds regrets concernant le rejet de la résolution visant à prolonger le mandat du panel des experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations unies.Juste après cette décision hier, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a publié un communiqué. Dans ce dernier, il a indiqué que ces experts jouaient le rôle de surveiller Pyongyang qui continuait d'ignorer ouvertement de nombreuses résolutions onusiennes du Conseil de sécurité et poursuivait ses provocations nucléaire et balistique, ainsi que ses exportations illégales d'armes.Le ministère a également critiqué l’exercice du droit de véto par Moscou en le qualifiant d’irresponsable et d’atteinte à la crédibilité de la communauté internationale envers le Conseil de sécurité et le régime de sanctions de l’Onu. Avant d’ajouter qu'il coopérerait avec la communauté internationale pour assurer l'application sévère des sanctions et conduire le régime de Kim Jong-un à mettre fin à ses actes de violation des résolutions et à revenir à la dénucléarisation.Quant à l'ambassadeur sud-coréen auprès des Nations unies, Hwang Joon-kook, il a indiqué que la décision de la Russie était comparable à l'action de détruire les caméras de surveillance alors que l'on commettait un crime.