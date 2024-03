Projet de construction de navires au Pérou : Hyundai Heavy Industries est sélectionné comme entrepreneur final

Photo : YONHAP News

Hyundai Heavy Industries a été sélectionné comme entrepreneur final pour un projet en cours mené par le gouvernement péruvien, visant à établir des infrastructures de chantier naval pour la production conjointe de navires de guerre et à améliorer les technologies associées.C'est ce qu'ont annoncé, hier, SIMA PERU, entreprise publique de l'industrie de la défense de la marine du pays sud-américain, et les autorités diplomatiques. Cette société a fait savoir qu’elle construirait conjointement deux navires de débarquement, ainsi qu'un navire de patrouille offshore (OPV) et un navire d'escorte (navire polyvalent) avec l’entreprise de construction navale sud-coréenne.SIMA PERU a expliqué l’avoir choisie comme entrepreneur final en tenant compte du niveau de transfert de technologie, de la taille de l'industrie, et de l'expérience dans l'industrie de la défense des entreprises qui ont soumis une demande de participation au projet.Les coûts initiaux de construction navale sont estimés à 371 millions d’euros. C'est le montant le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'exportation d'armements du pays du Matin clair vers l'Amérique latine en 70 ans.En outre, Hyundai Heavy Industries a également obtenu une position d'entrepreneur exclusif pour la construction de navires avec la compagnie publique péruvienne pour les 30 prochaines années. Compte tenu du plan de Lima concernant la construction d’un total de 23 navires pour moderniser sa flotte navale, il est estimé que le coût total du projet augmenterait considérablement pour atteindre plusieurs milliards d’euros.