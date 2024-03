Production industrielle : hausse pour le 4e mois de suite en février

Photo : YONHAP News

L'indice de la production industrielle a augmenté de 1,3 % en février en glissement mensuel avec 115,3. C’est ce qu’a annoncé ce matin l’Institut national des statistiques (Kostat). Il s’agit d’une hausse pour le quatrième mois consécutif.Par catégorie, les industries minières et manufacturières ont enregistré une progression de 3,1 % pour la première fois depuis trois mois, et ce grâce à la montée du secteur manufacturier de 3,4 %. Le domaine des semi-conducteurs, ayant dégringolé de 8,2 % en janvier, a repris sa marche en avant avec un bond de 4,8 %. Les équipements mécaniques et les pièces électroniques ont connu, quant à eux, une croissance de 10,3 et de 12,5 % respectivement.Quant aux services, ils ont progressé de 0,7 %. L’hôtellerie et la restauration ont augmenté de 5 %, et le transport et l’entreposage de 1,6 %. La production en gros et au détail a aussi affiché une hausse de 0,1 %. Les investissements dans les installations ont grimpé de 10,3 %. Soit l’accroissement le plus important depuis novembre 2014.Le Kostat a expliqué que la reprise du secteur des semi-conducteurs a conduit à l’élévation des investissements dans les machines industrielles et les équipements de transport tels que les navires.