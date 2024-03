Le nouvel ambassadeur en Australie présente sa démission

Photo : KBS News

L’ambassadeur sud-coréen en Australie, fraîchement nommé, a présenté sa démission. Lee Jong-sup, rappelons-le, est visé par une investigation de l’Agence chargée d’enquêter sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO). Il est soupçonné d’être intervenu dans les enquêtes du Corps des Marines sur les circonstances de la mort de l’un de ses conscrits.Cette information a été communiquée ce matin par l’avocat de Lee dans un communiqué. Tout en critiquant le fait que la CIO n'avait toujours pas fixé de date pour son enquête, il a précisé que son client resterait à Séoul pour répondre à toutes les sollicitations.Le ministère des Affaires étrangères a alors annoncé auprès des journalistes que son vœu de se retirer sera présenté au président de la République qui l’a nommé et qui doit aussi signer sa démission.L’histoire remonte à septembre dernier. Le Minjoo, la première formation de l'opposition, a accusé l'ambassadeur d'abus de pouvoir. Par la suite, la CIO l’a mis en examen et lui a interdit de quitter le pays en décembre. Cependant, le ministère de la Justice a levé l'interdiction de départ le 8 mars après avoir accepté l'appel de Lee. Ce dernier est donc parti en Australie le 10 mars. Mais, suspecté de vouloir éviter l'enquête, il est rentré temporairement à Séoul le 21 mars, seulement 11 jours après son départ. Il a évoqué comme raison de son retour sa participation à une conférence des ambassadeurs basés dans les six principaux pays concernés par la coopération en matière d’armement.A propos des accusations de pressions externes dans l'enquête en question, l'ancien ministre de la Défense les a niées et a critiqué les plaintes portées contre lui en les qualifiant d’offensives politiciennes.