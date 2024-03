Législatives : Han Dong-hoon promet un renouvellement politique

Photo : KBS News

Han Dong-hoon, directeur de la campagne électorale du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a promis le renouvellement des idées politiques tout en demandant pardon aux citoyens. Il a tenu ces propos hier dans un discours télévisé, destiné aux électeurs à l’étranger afin d’épauler le parti satellite du PPP au scrutin proportionnel.Han a affirmé qu’en tant que chef du comité d’urgence de la formation présidentielle, il regrettait que les idées politiques actuelles ne donnent pas d’espoir aux sud-Coréens, avant de demander de leur faire confiance une fois de plus, expliquant que sa formation ne prêterait attention qu’à la vie du peuple.L’ancien ministre de la Justice a indiqué que si le PPP remporte la victoire aux prochaines législatives, il réduira le nombre de députés de 50 et les rémunérera seulement autant que le revenu moyen des citoyens. De plus, il s’est engagé auprès des expatriés à réagir fermement à la discrimination et à la haine, précisant qu’ils devraient profiter d’autant voire de plus de confort et d’avantages que la Corée du Sud offre à ses résidents étrangers.