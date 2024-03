Cybermenaces nord-coréennes : Séoul et Washington poursuivront leur collaboration

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis se sont mis d’accord pour poursuivre leur coopération afin de faire face aux cybermenaces de la Corée du Nord.Selon le département d’Etat américain, le groupe de travail dédié a tenu une réunion mercredi et jeudi à Washington pour empêcher Pyongyang de financer, grâce à ses cyberattaques, son développement d’armes de destruction massive et de missiles balistiques. Le côté sud-coréen était représenté par le directeur général du ministère sud-coréen des Affaires étrangères pour les affaires nucléaires nord-coréennes, Lee Jun-il, tandis que celui américain par le représentant spécial adjoint des USA pour la Corée du Nord, Lyn Debevoise.Le département a souligné que ce rassemblement s’inscrit dans la continuité des sanctions imposées récemment par les deux alliés concernant les employés nord-coréens dans le domaine des TIC qui collectent des devises étrangères pour leur pays.La veille, le département du Trésor américain a appliqué des mesures restrictives à l'encontre de deux entités et six personnes basées en Russie et aux Emirats arabes unis. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a adopté la même démarche pour deux établissements et quatre individus.Selon Washington, les deux alliés déployaient des efforts pour bloquer le vol de monnaies virtuelles de la part de Pyongyang, et que leur groupe de travail s’engageait aussi dans le partage des informations et le renforcement des compétences des pays vulnérables aux cyberattaques.