Semi-conducteurs : les exportations sud-coréennes atteignent des records en mars

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes de semi-conducteurs ont atteint le mois dernier 11,7 milliards de dollars, soit 35,7 % de plus en glissement annuel. Il s’agit d’un record sur les 21 derniers mois. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie.Les expéditions totales de produits « made in Korea » ont de leur côté enregistré 56,56 milliards de dollars, soit 3,1 % de plus sur un an, pour afficher une tendance haussière pour le sixième mois d'affilée.Concernant les importations, elles ont baissé en mars dernier de 12,3 % sur un an, pour s'établir à 52,23 milliards de dollars. Un recul dû aux introductions réduites des produits d'énergie dont le pétrole, le gaz et le charbon.La balance commerciale a ainsi été excédentaire de 4,28 milliards de dollars, et ce pour le dixième mois consécutif.Parmi les quinze principales catégories de l’import-export, sept ont enregistré une augmentation de leurs exportations. Et ce sont les semi-conducteurs qui ont contribué le plus à cette belle performance. Les puces sud-coréennes ont été vendues à l'étranger pour un montant de 11,7 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse pour le 5e mois consécutif et du plus haut niveau depuis juin 2022, record historique avec 12,3 milliards de dollars.De plus, toutes les industries liées aux technologies d'information (IT) ont vu leurs exportations progresser, une première depuis mars 2022 : les écrans (16,2 %), les ordinateurs (24,5 %) et la télécommunication mobile (5,5 %).Par destination, les expéditions vers les Etats-Unis ont évolué de 11,6 % sur un an, pour atteindre 10,9 milliards de dollars, un record pour un mois de mars. Il s'agit d'ailleurs d'une hausse pour les huitième mois d'affilée. Celles vers la Chine, commencent, pour leur part, à remonter (+0,4 %).Pour le premier trimestre 2024, les exportations du pays du Matin clair ont ainsi atteint 163,7 milliards de dollars, soit un bond de 8,3 %, tandis que l'excédent commercial s'est établi à 9 milliards de dollars, soit 31,8 milliards de plus sur un an.