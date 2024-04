R&D : un budget inédit pour 2025

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan prévoit d'allouer un budget d’un montant sans précédent à la R&D l'année prochaine. C'est ce qu'a fait savoir aujourd’hui le premier secrétaire présidentiel pour la science et la technologie lors d'un point de presse.Park Sang-wook a déclaré que la réforme du système de soutien gouvernemental à la R&D n'avait pas encore été achevée, mais que l’exécutif ne pouvait pas s'atteler uniquement à cette tâche dans un contexte d'évolution technologique rapide et de concurrence mondiale accrue. Avant d’ajouter que c'était pourquoi qu'il avait été décidé d'augmenter fortement les dépenses consacrées à ce secteur en 2025 tout en poursuivant la réforme en question.Un autre haut responsable à Yongsan a indiqué, pour sa part, aux journalistes que le président de la République et les ministères liés à l'Economie étaient parvenus à un consensus sur l'élaboration d'un budget de R&D inédit pour l’année à venir. Tout en précisant qu'il faudrait toutefois plusieurs mois pour obtenir des chiffres concrets, vu le temps nécessaire au recensement des demandes émanant de différents ministères concernés et au réajustement des projets en cours.