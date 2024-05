Yoon Suk Yeol reçoit en tête-à-tête le président angolais Joao Lourenço

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, aujourd’hui, son homologue angolais, actuellement en visite à Séoul. L’occasion pour Yoon Suk Yeol de proposer à Joao Lourenço de se pencher désormais, de manière approfondie, sur les moyens d’élargir la coopération entre leurs pays, et ce en s’appuyant sur les points forts de chacun.Selon le chef de l’Etat sud-coréen, le pays d’Afrique est riche en ressources naturelles, et sa population est essentiellement jeune. Quant à la Corée du Sud, elle est dotée d’excellentes technologies et d’une expérience incomparable en développement économique.Toujours d’après le président Yoon, le déplacement de Lourenço représente un enjeu particulier, car il s’agit du premier voyage sud-coréen d’un dirigeant angolais en 23 ans. Et pendant ce temps, les deux nations travaillaient en plus étroite collaboration. La participation des entreprises de son pays à la construction des principales infrastructures angolaises en est un exemple.En retour, le leader africain a affiché sa volonté de tirer des leçons de l’expérience de la Corée du Sud, qui a su développer son économie dans un court laps de temps. Dans son discours d’investiture, en 2017, il avait cité le pays du Matin clair comme l’un des 12 principaux partenaires de coopération de Luanda.Les deux nations ont par ailleurs conclu, aujourd’hui, un protocole d’accord sur l’établissement du Cadre pour la promotion du commerce et des investissements (TIPF). Elles se sont aussi engagées à étendre leur coopération de développement à d’autres domaines. Actuellement, elle est limitée à l’enseignement, à l’agriculture et à la pêche.