De multiples réactions après la première rencontre entre Yoon Suk Yeol et Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Le président, Yoon Suk Yeol, a reçu à son bureau, hier après-midi, le chef du Minjoo, la première force de l’opposition, Lee Jae-myung. Et ce pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, il y a bientôt deux ans.Cette véritable première rencontre, beaucoup plus longue que prévue, s’est terminée sans aucun accord notable. Les deux hommes politiques et leurs accompagnateurs se sont contentés de constater leurs divergences sur plusieurs dossiers brûlants.Cet entretien inédit a pourtant suscité des réactions en cascade. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a parlé d’un début de communication et de coopération entre Yoon et son ancien rival malheureux à la présidentielle de 2022.Selon son porte-parole en chef, le numéro un sud-coréen poursuivra ce type de rencontres, non seulement avec les représentants de l’opposition, mais aussi avec ceux de son propre mouvement. Chung Hee-yong a également fait savoir qu’hier, les deux hommes avaient échangé sur différents sujets qui préoccupent actuellement leurs concitoyens. Il s’agit entre autres des activités économiques directement liées à la vie quotidienne du peuple ou encore des réformes médicales, qui continuent de faire grogner le milieu concerné.Mais pourtant, aux yeux du camp d’en face, cette rencontre fut un échec. Dans une prise de parole, le premier porte-parole du Minjoo, Park Seong-jun, a déploré l’absence de changement significatif de la vision du président de la République sur les actions de l’Etat.Même son de cloche du côté des autres composantes de l’opposition, à commencer par le Parti vert de la Justice. Sur les réseaux sociaux, le chef intérimaire de cette petite formation a écrit que comme prévu, aucune avancée n’avait été réalisée. Kim Joon-woo s’est déclaré particulièrement déçu que le président Yoon n’ait pas accepté la nomination d’un procureur indépendant pour enquêter sur les soupçons d’intervention du pouvoir dans la liste des responsables du décès d’un soldat de la Marine du corps. Celui-ci est décédé en juillet dernier lors des opérations de recherche des victimes d’une crue éclair dans le sud-est du territoire.Pour sa part, la voix du Nouvel Avenir, Choi Sung, s’en est pris aux deux protagonistes et a dénoncé un « tête-à-tête improductif ».