Journée à oublier pour les deux indices de la Bourse de Séoul. Le KOSPI, celui de référence, trébuche de 1,68 % et clôture ce mercredi à 2 706,97 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, cède, quant à lui, 1,30 % et termine la séance à 879,96 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce enfin face au billet vert. A la clôture des transactions, le dollar américain s’achète 1 348,9 wons (-3,2 wons).