Pyongyang vante son rapprochement avec Moscou à l’occasion du 5e anniversaire de leur premier sommet

Photo : YONHAP News

Demain, cela fera cinq ans jour pour jour que Kim Jong-un est arrivé à Vladivostok, en Russie, pour sa première rencontre avec Vladimir Poutine. A cette occasion, le pays communiste vante son rapprochement inouï avec Moscou. Et ses médias d’Etat continuent de rapporter l’organisation de divers événements de célébration de cet anniversaire.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays, a indiqué aujourd’hui que mercredi dernier, un débat avait été organisé en présence des représentants des partis politiques et des organisations russes pro-Pyongyang. A l’issue de ce colloque, les participants ont adopté une déclaration, dans laquelle ils se sont dits convaincus que les relations d’amitié et de coopération entre les deux alliés dureront encore longtemps.Et vendredi dernier, l’ambassade de Corée du Nord dans la capitale russe a offert un banquet, en y conviant des responsables du ministère des Affaires étrangères, de celui de la Défense et de la Douma, la chambre basse de l’Assemblée fédérale de Russie. Le même jour, un rassemblement de jeunes des deux voisins a eu lieu à Vladivostok.Cette opération de propagande a pour but, semble-t-il, de se vanter du rapprochement prometteur après le second sommet Kim-Poutine, tenu le 13 septembre sur le cosmodrome Vostotchny, en Extrême-Orient russe.Effectivement, depuis la rencontre de l’an dernier, Pyongyang et Moscou ont multiplié les visites croisées de leurs hauts responsables et leur coopération dans différents domaines comme l’agriculture, la santé ou encore la culture.De même, plusieurs personnalités nord-coréennes ont récemment fait un déplacement en Russie, et vice-versa.Dans ce contexte, le chef du Kremlin pourrait se rendre bientôt dans le nord de la péninsule, comme le dirigeant nord-coréen l’avait invité en septembre dernier.