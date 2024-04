Samsung Electronics : les bénéfices d’exploitation ont quasiment décuplé

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a réalisé une performance inattendue au premier trimestre, porté par la reprise des puces mémoires. Ses bénéfices d’exploitation ont affiché un bon de 931,25 % en glissement annuel pour s’établir à 6 600 milliards de wons, soit 4,5 milliards d’euros. C’est encore plus élevé que l’ensemble des bénéfices de l’année dernière.Quant au chiffre d’affaires, il a augmenté de 11,37 % avec 71 000 milliards de wons, l’équivalent de 48 milliards d’euros. C’est la première fois depuis le quatrième trimestre 2022 que le géant sud-coréen dépasse le seuil de 70 000 milliards de wons.Ces résultats dépassent les prévisions des analystes d'environ 20 %. Les chiffres par domaine n’ont pas encore été rendus publics, mais les experts estiment que la division DS (solution d'appareils) chargée des semi-conducteurs aurait renoué avec les bénéfices lors des cinq derniers trimestres. Ce grâce à la concentration de l’entreprise sur les produits à haute valeur ajoutée, alors que les prix de la mémoire vive dynamique et de la mémoire flash ont augmenté à cause de la baisse de la production.Plus tôt, Kim Jae-joon, vice-président de la division mémoire, a déclaré se focaliser pour améliorer la rentabilité en répondant activement à la demande du SSD, ainsi que des serveurs de la mémoire à haute bande passante (HAM) liée à l'intelligence artificielle générative.