AMRO : la croissance sud-coréenne va avoisiner les 2,3 %

Photo : YONHAP News

Le bureau de recherches macroéconomiques pour les pays du Sud-est asiatique plus la Corée du Sud, la Chine et le Japon (Asean+3) a prévu une croissance de 2,3 % pour le pays du Matin clair. L'AMRO a ainsi maintenu le chiffre qu'il avait présenté en décembre dernier.Le ministère sud-coréen des Finances a annoncé que la prévision de l’institution est notamment appuyée sur la reprise économique dans le milieu des semi-conducteurs. Le bureau a estimé, de plus, que les économies chinoise et japonaise progresseraient respectivement de 5,3 % et de 1,1 %.Concernant, de manière globale, toutes les nations de l'Asean+3, l'AMRO a prévu une croissance de 4,5 %, en raison de leurs demandes intérieurs solides, de leurs investissements et de leurs exportations tout comme de la reprise de l'industrie touristique.En même temps, l'institution économique en a profité pour rappeler que l’incertitude de ses prévisions est importante. Les raisons : les tensions géopolitiques et le changement climatique, deux facteurs qui risquent de faire augmenter les prix des matières premières. Et elle a ajouté que la reprise retardée de l'économie chinoise semble freiner les progrès de la région. Le vieillissement démographique a également été évoqué comme un risque sur le long terme.Côté monétaire, l'AMRO a recommandé aux pays membres de maintenir les mesures de resserrement quantitatif, tout en les laissant être flexible suivant l'évolution de leur inflation. Elle a d'ailleurs souligné la nécessité d'accorder des aides aux industries vulnérables dont les PME, même dans le contexte d'austérité monétaire.Pour information, l'AMRO, le sigle anglais d'ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), est une organisation qui analyse la situation économique et soutient la sécurité économique et financière de ses pays membres.