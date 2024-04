Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a déclaré que la Corée du Sud était prête à répondre aux provocations du Nord. Ses propos sont intervenus sur fond d’inquiétudes accrues sur d’éventuelles attaques de Pyongyang suite au recours de drones et de missiles de l’Iran contre Israël.Lors d’un briefing, organisé aujourd’hui, son porte-parole, Jeon Ha-gyu, a fait savoir que Séoul et Washington sont en mesure de détecter et d’intercepter diverses armes du pays communiste, dont des missiles balistiques.Jeon a ajouté que l’armée sud-coréenne accélérerait, de son côté, le développement de ses capacités d’interception de l’artillerie longue portée afin de renforcer son système de bouclier antimissile multicouche.