Météo : soleil et particules fines

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il fait très beau en Corée du Sud. Cependant, l’absence de nuage ne veut pas dire que le ciel est clair. En effet, la concentration en particules fines est très importante, et Météo-a classé la qualité de l’air comme « très mauvaise ». Il est donc recommandé de ne pas trop sortir de chez soi et, le cas échéant, de porter un masque.En ce qui concerne les températures, les prévisions affichent des différences de 15°C entre le jour et la nuit, il faut donc penser à se couvrir malgré le temps qui incite plutôt à déjà se croire en été.Sur le chemin du travail, il fait entre 9°C, à Chuncheon, Suwon et Daejeon, la minimale, et 13°C à Busan et Jeju, la maximale. Il fait 10°C à Séoul, à Ulsan et dans le Jeolla du Nord, et 12°C à Gangneung.Dans la seconde partie de journée, il fera 24°C à Chuncheon, Cheongju et Andong, 25°C à Daegu, la maximale et 19°C à Mokpo, la minimale. La capitale enregistrera un mercure de 23°C, tout comme Jeonju. Il fera 20°C sur l’île insulaire de Jeju.